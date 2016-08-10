Mardin’deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler

Mardin Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi 50 metre yakınında polis aracının geçişi sırasında patlama oldu.
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Patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 30'a yakın yaralı var.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lıların önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, polis servis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.
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Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamada çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.
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Aşiti Mahallesi TOKİ Caddesi Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında yaralananlar, 112 Acil sağlık ekipleri ve vatandaşların araçlarıyla ilçedeki ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.