Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı dünya basınında
Giresunspor - Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle ‘sus’ işareti yaptı. İşte bu andan sonra olanlar oldu. Yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu
17 Ağustos 2021 12:38
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Futbol sahalarında ender görülen bu olayın dünya basınında yansıması da geniş oldu. İşte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının dış basındaki yansıması:
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Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşına kafa ve yumruk attığı için oyundan atıldı. (101 Great Goals)
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Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)
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Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı! (Be Soccer)
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Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı karar merak ediliyor (France News)
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Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı. (Australian News Review)
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Galatasaraylı Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk atınca oyundan ihraç edildi. (Chelsea FC News)
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Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı! (Be Soccer)
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Galatasaraylı yıldız Marcao takım arkadaşına yumruk atınca oyun dışına gönderildi. (Caught Offside)
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Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star)