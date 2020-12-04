Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda görüntülendi
Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden futbolun efsanesi Diego Armando Maradona ölmeden önceki son zamanlarını geçirdiği oda görüntülendi.
04 Aralık 2020 10:40
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Efsane futbolcu Maradona'nın evinin kapıları Arjantin medyasına açıldı.
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Maradona’nın geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdiği evde üst kata çıkmakta güçlük yaşadığı gerekçesiyle evinin alt katında dinlendiği ifade edildi.
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Beynine giden bir kan pıhtısının ardından ameliyat geçiren Maradona, 11 Kasım’da hastaneden taburcu olduktan sonra, kızının 12 bin pounda (125 bin TL) kiraladığı evde yaşamını yitirdi.
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Yerel medyadaki haberde, Maradona’nın evin üst katındaki yatak odasına sağlık sorunları nedeniyle çıkmakta zorluk yaşadığı ifade edildi. Evin alt katında bulunan oturma odasının yatak odasına çevrildiği ifade edildi.
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Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda görüntülendi