Maradona'nın hemşiresinin avukatı konuştu: Ölümünden bir hafta önce düştü
Maradona'nın ölümüyle ilgili iddialar devam ediyor.
17 Aralık 2020 19:20
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Efsane futbolcunun evinde bakımını yapan hemşire Dahiana Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque yaptığı açıklamada "Maradona ölümünden bir hafta önce düştü ve başını vurdu. Tarama veya röntgen için hastaneye bile kaldırılmadı. Hiçbir yere götürülmedi" ifadelerini kullandı.
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Maradona'nın evinde bakımını yapan hemşire Dahiana Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque ise, Arjantin TV'ye yaptığı açıklamada Maradona'nın ölümünden önce yaşandığını iddia ettiği bir olayı dile getirdi.
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Baque, "Maradona ölümünden bir hafta önce düştü ve başını vurdu. Tarama veya röntgen için hastaneye bile kaldırılmadı. Hiçbir yere götürülmedi" dedi.
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Avukat Baque, "Ölümünden önceki günlerde kalp atışının hızlandığı şeklinde defalarca ambulans çağırıldı ancak hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.
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Öte yandan Maradona'nın ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdüren polisler, efsane futbolcunun muhasebecisi olan Andrea Trimarchi'nin kardeşi Maximiliano Trimarchi'nin evini bastı. Polisler araştırma yapmak ve delil toplamak için Maximiliano'nun telefonuna da el koydu.
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Arjantin medyasına konuşan davaya yakın kaynaklar, Maximiliano Trimarchi'nin Maradona'nın hayatını kaybettiği kiralık evde bulunduğunu ancak bu durumu polisten gizlediğini öne sürdü.