Maradona'nın aylık gideri açıklandı: 100 bin Euro
Diego Armando Maradona'nın hayattayken aylık 100 bin Euro civarında harcama yaptığı açıklandı.
07 Aralık 2020 17:11
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Hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından aylık gideri ortaya çıktı.
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Arjantinli gazeteci Jorge Rial, 60 yaşında yaşamını yitiren efsane ismin aylık harcamasının yaklaşık 100 bin euro olduğunu aktardı.
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Rial, bu harcamanın Maradona'nın yalnızca kişisel gideri olmadığını ifade ederek, "Birçok defa 50'den fazla aileye maddi yardım ettiğini bizzat kendisi söylemişti" dedi.
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Rial, Maradona'nın ailesine, akrabalarına ve çalışanlarının ailelerine düzenli olarak maddi destekte bulunduğunu anlattı.
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Arjantinli futbolcunun bu harcamaların dışında ülkesinde ve yurtdışındaki gayrimenkullerine de aylık bütçe ayırdığı ve arkadaşlarına da finansal anlamda yardımcı olduğu belirtildi.
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Maradona'nın aylık gideri ortaya çıktı: 100 bin euro
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