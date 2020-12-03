Mansur Yavaş, Spotify'daki müzik listesini paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spotify'da bir yıl boyunca en çok dinlediği beş sanatçıyı paylaştı. Yavaş'ın listesinde Loreena McKennitt, Leonard Cohen, Adele, Geneviève Leclerc ve Pessenger yer aldı.
03 Aralık 2020 12:16
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 2020 yılında en çok dinlediği sanatçıları paylaştı.
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Yavaş'ın en çok dinlediği 5 sanatçı şöyle:
38
1-Loreena Mckennitt
48
2-Leonard Cohen
58
3-Adele
68
4-Geneviève Leclerc
78
5-Pessenger
88
Öğrencilere önerdiği çalma listesinin de 30 bin 278 takipçi kazandığını belirten Yavaş, “Çocuklarım, biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.