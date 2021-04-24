Manchester United taraftarları, kulübün sahibi olan Glazer ailesini protesto etti
24 Nisan 2021 18:37
14
Premier Lig ekiplerinden Manchester United takımının taraftarları, Old Trafford stadı önünde kulübün sahibi olan Glazer ailesini protesto etti.
24
Takımlarının yapacağı antrenman öncesi stadın önüne gelen taraftarlar, ellerindeki pankartlar ile kulüp sahibi aileye tepkilerini gösterdi.
34
Taraftarların ellerindeki “United açgözlülüğe karşı”, “Manchester United’tan 16 milyonun üzerinde para çalındı” yazıları, dikkat çekti.
44
Bazı taraftarlar da, ''United'ı sev, Glazer'dan nefret et'' şapkaları taktı. (Görseller: Getty Images)
© Tüm hakları saklıdır.