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Manchester United taraftarının, Glazer ailesine tepkisi artıyor; Old Trafford stadını bastılar

02 Mayıs 2021 17:05

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Manchester United taraftarları kulüp sahinbi Glazer ailesini protesto etmek için Old Trafford Stadyumu'nda toplandı.

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Manchester United taraftarı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında yer alan takımlarını ve kulüp sahibi Glazer ailesini protesto etti.

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İngiliz taraftarlar Old Trafford Stadyumu önünde toplandı ve sahaya sızmaya çalıştı.

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Amerikan Glazer ailesi, 2015 yılında Manchester United kulübünü 1.1 milyar Dolar karşılığında satın almıştı.

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