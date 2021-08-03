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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

03 Ağustos 2021 20:12

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

1517

Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar

yangınmanavgat
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