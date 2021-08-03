Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
03 Ağustos 2021 20:12
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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Manavgat'taki yangın 7'nci gününde: İşte bölgeden gelen son fotoğraflar
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