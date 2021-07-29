T24 LogoT24 Logo

Manavgat'taki orman yangınında ikinci gün

29 Temmuz 2021 12:02

131

Manavgat'taki orman yangınında ikinci gün

231

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

331

İşte yangının ikinci gününden kareler:

431

531

631

731

831

931

1031

1131

1231

1331

1431

1531

1631

1731

1831

1931

2031

2131

2231

2331

2431

2531

2631

2731

2831

2931

3031

3131

manavgatorman yangınıantalya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24