Manavgat'taki orman yangınında ikinci gün

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." açıklamasını yaptı.