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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 8’inci gününde. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Yansıyan kareler felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

04 Ağustos 2021 15:23

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

914

Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi

Manavgatyandınsöndürülen alanlarormanağaçkül
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