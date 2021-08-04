Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 8’inci gününde. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Yansıyan kareler felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
04 Ağustos 2021 15:23
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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Manavgat'ta felaketin boyutları havadan görüntülendi
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