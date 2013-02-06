Mali'de insani risk artıyor, 210 bin çocuk açlık tehdidinde
06 Şubat 2013 17:51
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Mali'de geçen yıl başlayan çatışmalar nedeniyle 400 bin civarında kişi ülke içinde ya da dışına göç etmek zorunda kalırken, 210 bin çocuk aşırı gıdasızlık riskiyle karşı karşıya. Mali'de son bir yılda Tuareglerin isyanıyla başlayan, silahlı çatışmalar, darbe girişimi, bölünme riski ve Fransa'nın askeri müdahalesine kadar uzanan gelişmeler nedeniyle korumasız insanlar güvenlik kaygısıyla evlerini terk etti.
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, Mali'de olaylar nedeniyle 150 binden fazla kişi Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Cezayir'e sığındı. Mali içinde ise 250 bin civarında kişi görece daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Son rakamlara göre evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının toplamı 400 bini aştı.
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BM'nin tahminine göre 4.3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Mali içinde ve komşu ülkelerdeki bu 4.3 milyon kişiye 2013 yılı içinde götürülmesi planlanan yardımın maliyeti ise 370 milyon dolar.
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BM'nin Mali operasyonları Senegal'in başkenti Dakar'dan koordine ediliyor ve Mali'nin yanı sıra Burkina Faso, Nijer ve Moritanya'yı içeriyor. Yardımların önündeki en büyük engelin güvenlik sorunları olduğu belirtiliyor. Ocak ayında artan çatışmalar dolayısıyla bazı bölgelerdeki faaliyetlerine ara veren BM ekipleri, Fransa'nın silahlı grupları önemli kentlerden çıkarmasının ardından yardım faaliyetlerine devam ediyor.
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BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) tahminlerine göre özellikle kuzey bölgelerde 585 bin kişi temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor. 1.2 milyon kişi de açlık riski taşıyor. 2013 yılında 210 bin çocuk aşırı gıdasızlık sorunuyla karşı karşıya. 450 bin çocuğun da orta düzeyde gıdasızlık riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.
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BM, Mali'nin beş bölgesindeki 6-59 ay arasındaki bütün çocuklara A vitamini desteği ulaştırmayı planlıyor. UNICEF, ocak ayında malaryayı önleme faaliyetleri kapsamında ülke genelinde dağıtılması amacıyla malarya ilaçları gönderdi.
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Mali'de olayların başından bu yana güvenlik korkusuyla evlerini terk eden yaklaşık 400 bin kişinin 150 binden fazlası komşu ülkelere kaçtı. Bu ülkelerin başında Moritanya, Burkina Faso ve Nijer geliyor.