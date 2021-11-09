Malatya'da çöken binadan kareler
Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, binada toplam 20 kişinin yaşadığı bildirildi.
09 Kasım 2021 23:42
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Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, binada toplam 20 kişinin yaşadığı bildirildi.
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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İşte çöken binadan fotoğraflar...
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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Malatya'da çöken binadan kareler
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