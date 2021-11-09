T24 LogoT24 Logo

Malatya'da çöken binadan kareler

Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, binada toplam 20 kişinin yaşadığı bildirildi.

09 Kasım 2021 23:42

113

Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, binada toplam 20 kişinin yaşadığı bildirildi.

213

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

313

İşte çöken binadan fotoğraflar...

413

Malatya'da çöken binadan kareler

513

Malatya'da çöken binadan kareler

613

Malatya'da çöken binadan kareler

713

Malatya'da çöken binadan kareler

813

Malatya'da çöken binadan kareler

913

Malatya'da çöken binadan kareler

1013

Malatya'da çöken binadan kareler

1113

Malatya'da çöken binadan kareler

1213

Malatya'da çöken binadan kareler

1313

Malatya'da çöken binadan kareler

malatyaçöken binabina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24