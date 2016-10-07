Makam ve mevki sahibi hayvanlar

Türkiye’nin ilk sosyal demokrat kedisi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasının inşasından beri orada yaşıyor. Şero’nun kendisine ait bir twitter hesabı bile var. Parti yönetimi tarafından, seçim zamanlarında arkadaşı şeri ile trafoları korumakla görevlendirildiğini biliyoruz.
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Laryy ile İngiltere Başbakanlık konutunun yolları, Larry’nin konuta gizlice girmeye çalışan bir fareyi tutup yakalamasıyla kesişti. Larry konukları karşılıyor, güvenliği denetliyor, antikaların uyumaya elverişliliğini test ediyor. Günlük sorumlulukları arasında evdeki fare işgaline son vermek de bulunuyor. İngiltere’de 1980’li yılların efsanevi başbakanı Margareth Thetcher’dan beri başbakanlıkta bir kedi “istihdam” ediliyor. Thatcher, kedisi Humphrey için yıllık 100 sterlin maaş bile bağlamıştı.
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Palmerston, ülkenin önde gelen diplomatları ve bakanlarıyla birlikte Whitehall’da yaşıyor. Palmerston, Diplomatik Hizmetler’in en yeni üyesi. Dışişleri Bakanlığı’nın Avcı Kedi Şefi olarak, King Charles Sokağı’ndaki bakanlık binasında, fare sayısının düşürülmesi için mücadele ekibine yardımcı oluyor.
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Batı Yorkshire’ın küçük bir semtinde yer alan Huddersfield tren istasyonunda 2 buçuk aylıkken çalışmaya başlayan Felix‘in beş yıldır burada gerçek bir işi var. Çok sayıda fare olan tren garındaki fareleri kovalamak onun görevi. Böylelikle yolcular güven içinde trenlerini bekleyebiliyorlar.
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Sokağa terkedilen 3 köpek dostumuz, özel eğitim verildikten sonra belediye görevlerinde çalıştırılmak üzere işe alındı. İşlerini büyük bir ciddiyetle sahiplenen dostlarımız Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışıyor.
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Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’ın yağmurlu bir günde sokakta bulduğu Nazlı belediyenin kadrolu çalışanı. Nazlı’nın görevleri arasında belediye başkanı Ali Kılıç ile birlikte misafirleri ağırlamak da var.
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Gediz Belediye Baskanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu yaklaşık 1 yıl önce annesi ölen bir sokak kedisini sahiplendi. Misket adlı kedi Gebze Belediyesi’nin neşe kaynağı olurken, Belediye Başkanı Saraoğlu ile birlikte toplantılara da katılıyor.
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AKP'li Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, odasını kedi yavrularına açmıştı.
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Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, sahiplendiği sokak kedisine 'Barış' adını verdi. Başkan Gökhan, makam odasının kapılarını açtığı kediyi, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.