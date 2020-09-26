MAK Danışmanlık'tan yeni anket: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'ye düştü, Millet İttifakı yüze 45'te
26 Eylül 2020 13:46
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MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'ye düştü, Millet İttifakı yüze 45'te
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MAK Danışmanlık Eylül ayı son anketini açıkladı. Buna göre AKP'deki düşüş sürerken İttifaklar arasında Millet İttifakı'nın önde olduğu gözüküyor.
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"Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?" şeklindeki soruya ise yüzde 45 oranında Millet İttifakı tercih edilirken Cumhur İttifakı yüzde 42'de kaldı. Yeni bir ittifak isteyenlerin oranı yüzde 8 kararsızlar ise yüzde 5 olarak gözüktü.