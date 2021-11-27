MAK Danışmanlık: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı yakaladı!

MAK Danışmanlık 30'u büyükşehir tam 67 ilde toplam 5 bin 750 seçmenle yaptığı anketin çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğini partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini ifade ederken yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi. Yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.
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CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA | Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı Ak Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,5 oldu. Millet İttifakı'nın ortağı CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İyi Parti ise yüzde 15 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 39,5 oranında kaldı.
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HDP BARAJ ALTI | Kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP yüzde 9,6 oyla baraj altında kaldı. Yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,5 oy toplarken onu Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9'la takip etti. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,4 alarak beklentinin altında kaldı.
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Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki durum: AK Parti: 29.5, CHP 23, İYİ Parti: 14, HDP: 9, MHP: 7.5, DEVA: 2.5, Gelecek Partisi: 2.5, Saadet Partisi: 1.3, BBP: 0.8
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Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki durum: AK Parti: 29.5, CHP 23, İYİ Parti: 14, HDP: 9, MHP: 7.5, DEVA: 2.5, Gelecek Partisi: 2.5, Saadet Partisi: 1.3, BBP: 0.8 - Hüdapar: 0.8 - Yeniden Refah Partisi: 0.3 - Memleket Partisi: 0.7 - BBP: 0.5 - Demokrat Parti: 0.4 - Türkiye Değişim Partisi: 0.3 - Diğerleri: 0.7 - Kararsız/Cevap Yok: 6.5
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İşte MAK Denişmanlık'ın “Kasım 2021 Türkiye Gündemi Araştırma”sının sonuçları şöyle: