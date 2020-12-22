MAK Danışmanlık'ın son seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'yi bulamıyor, Meclis'teki iki parti baraj altında kalıyor
Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın son anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu kararsız seçmenler dağıtıldığında yüzde 45.8'de kaldı.
22 Aralık 2020 15:17
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MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı. "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, yönetildi.
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Anket sonuçlarına göre, HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor.
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Cumhur İttifakı'nın yüzde 45.8'de kaldığı ankette İYİ Parti'nin yüzde 10.5'lik bir kararsız seçmen olmasına rağmen yüzde 11.2 oy alması dikkat çekti.
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Kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP'nin oyları yüzde 37'de kalırken, CHP ise yüzde 24.8 olarak göründü
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Erken seçim olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 47.
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Ankete katılanlar ekonomi ve adalet konularının çözüm beklediği konusunda birleşti.
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"Size göre ülkemizin en önemli ve en öncelikli sorunu nedir?" sorusuna ise yüzde 43 oranında ekonomi, yüzde 17 pandemi, yüzde 10 ise adalet ve sosyal sorunlar olduğu yanıtı verildi.
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