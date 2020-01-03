MAK Araştırma'dan yeni anket: AKP seçmeninin yüzde 40'ı 'Yeni bir partiye ihtiyaç var' diyor
03 Ocak 2020 12:00
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MAK Araştırma'dan yeni anket: AKP seçmeninin yüzde 40'ı 'Yeni bir partiye ihtiyaç var' diyor
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MAK Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını açıkladı.
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Ankette katılımcılara ilk olarak “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?” diye soruldu.
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“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?” sorusuna yanıtlar kararsızların matematiksel dağılımı sonrası şöyle
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24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde verdikleri partilere göre kota uygulamalı olarak “Size göre yeni bir partiye ihtiyaç var mı?” diye soruldu. AKP seçmeninin yüzde 40’ı “evet” dedi
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“Anayasa değişikliği ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı 16 Nisan 2017 de yapılan referandumda evet oyu mu? Hayır oyu mu vermiştiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50’si “evet” dedi.
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"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53’ü “Başarısız buluyorum” yanıtı verdi.
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“Size göre cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anki uygulama biçimiyle devam mı etmeli? Bir revizyon / değişim / düzenleme yapılmalı mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde “Parlamenter sisteme geçilmeli” dedi.
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“Yarın yeniden referandum yapılsa; parlamenter sistemi mi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mi tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 30’u “parlamenter sistem” dedi
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Katılımcıların yüzde 31’ine göre ülkenin en önemli sorunu ekonomik sorunlar