MAK Araştırma: AKP ile CHP arasındaki fark azalıyor, kararsız seçmen Millet İttifakı'na daha yakın
25 Mart 2022 13:31
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MAK Araştırma Koordinatörü Mehmet Ali Kulat, gerçektivi'de Ali Tarakcı'nın konuğu oldu. Kulat, Mart ayında 5 bin 750 kişi ile 30'u büyükşehir 64 ilde gerçekleştirdikleri seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
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Kararsızlar dağıtılmadan MHP'nin oy oranı 6,8 çıkarken, yüzde 7'ye düşürülmesi planlanan seçim barajının altında kaldı. AKP ile CHP'nin arasında 4 puan fark olduğu görüldü.
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Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenlerin muhalefete daha yakın olduğunu belirterek matematiksel dağıtılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kararsızların matematiksel dağıtılmasından sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde: AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİP yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1.
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Bu durumda Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9'a ulaşırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41'e ulaşıyor.