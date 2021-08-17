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MAK anketi: Seçmenin yarısı 2018'deki genel seçimlerde oy verdiği partiden farklı bir partiyi tercih edecek

17 Ağustos 2021 13:32

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MAK Danışmanlık, 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir seçim anketi yaptı. Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5700 kişi ile 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 65 ilini kapsayan araştırada, 2850 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulandı.

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Ankete göre, "Yarın bir genel seçim olsa" seçmenin yarısı, 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştirecek.

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Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

48

58

68

78

88

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