Mahmut Tuncer, programına çıktığı Armağan Çağlayan'dan 20 lira aldı
20 Mayıs 2022 14:46
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Mahmut Tuncer: Para konusunda Azrail gibiyim
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Armağan Çağlayan’ın “Dur Bi Dinle” adlı YouTube programına konuk olan Mahmut Tuncer, parayla ilişkisi hakkında dikkati çeken açıklamalar yaptı.
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“Para konusunda Azrail gibiyim. Azrail aldığı canı geri vermiyor, ben de aldığım parayı geri vermem” diyen ünlü türkücü, katıldığı her programdan da para istediğini söyledi.
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Tuncer’in “Senin de bir 20 liranı alırım mesela. Senden aldığım parayı muska gibi bir kenara koyarım. Bir yerde bir insanın yardıma ihtiyacı olduğu zaman ona para veririm” demesi üzerine, Armağan Çağlayan Tuncer’e 20 lira verdi.