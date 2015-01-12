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Mahmut Abbas'a sarayda ilginç karşılama

12 Ocak 2015 20:57

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16 Türk devletini temsil eden askerlerin bulunduğu merdivenin önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı törenle karşıladı.

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Karşılama, Soğuk hava nedeniyle sarayın içinde gerçekleşti

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Törende Abbas tören muhafız birliğini alayını selamladı.

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İki lider daha sonra 16 Türk devletini temsil eden askerlerin bulunduğu merdivenin önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi

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Erdoğan, konuğu ile baş başa görüştü ve ardından da heyetler arası görüşmeye geçtiler

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Filistin Devleti ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı

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