Mahmut Abbas'a sarayda ilginç karşılama
12 Ocak 2015 20:57
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16 Türk devletini temsil eden askerlerin bulunduğu merdivenin önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı törenle karşıladı.
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Karşılama, Soğuk hava nedeniyle sarayın içinde gerçekleşti
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Törende Abbas tören muhafız birliğini alayını selamladı.
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İki lider daha sonra 16 Türk devletini temsil eden askerlerin bulunduğu merdivenin önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi
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Erdoğan, konuğu ile baş başa görüştü ve ardından da heyetler arası görüşmeye geçtiler
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Filistin Devleti ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı
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