Mahkemeden modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirilme kararı
27 Kasım 2020 15:40
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Mahkemeden modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirilme kararı | Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yolda yürürken başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında duruşmaya gelmeyen Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.
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Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüştü.
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Olayda yaralanan Saraçoğlu’nun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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Soruşturma kapsamında ifade veren inşaat sorumlusu Cihan Sarı (33) o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek “İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu’na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur” demişti.
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Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.