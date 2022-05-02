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Mahalle sakinleri, geleneksel toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

02 Mayıs 2022 16:44

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Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

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Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.

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Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

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1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

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Mahalle sakinleri, geleneksel toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

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Mahalle sakinleri, geleneksel toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

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Mahalle sakinleri, geleneksel toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

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Mahalle sakinleri, geleneksel toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

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