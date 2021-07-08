50 bin kişilik stadyum bulunduğu düşünülüyor; Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarihi M.Ö. 4'üncü yüz yıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik kentte bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
08 Temmuz 2021 12:49
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Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
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Aydın'ın en önemli antik kentlerinden birisi olan Magnesia Antik Kenti'nde uzun yıllar kazı başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Orhan Bingöl'ün emekliye ayrılmasının ardından yerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir görevlendirildi. 2021 yılı kazı çalışmalarının başlaması kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız Antik kenti ziyaret edip, kazı çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
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36 yıldan beri kazı çalışmalarının devam ettiği Magnesia Antik Kenti'nde bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
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Kazı çalışmaları hakkında bigi veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Magnesia Antik Kenti Aydın sınırları içerisindeki en kıymetli kültür değerlerimizden birisidir. Türkiye hatta dünya ölçeğinde. “
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“Bize önemli bir veri alt tabanı sunuyor. Çünkü 50 bin kişilik bir stadyuma sahip. Avrupa ve Balkanların neredeyse en büyük stadyumlarından biri ve dünyada ise 5'inci sırada bir stadyuma sahip olması antik kentin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Tapınak alanı olarak da dünyanın en büyük 4'üncü tapınak alanına sahiptir. Tüm bu verileri bir arada değerlendirdiğimizde biz burada muazzam bir potansiyel görüyoruz.”
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“Kazı başkanlığımız, müze müdürlüğümüz ve Germencik Belediyesi ile güç birliği içinde antik kentin kazı çalışmalarını hızlandırıp bir an önce turizmde maksimum seviyeye getirmek niyetindeyiz. Bugün itibariyle aynı zamanda ören yerleriyle ilgili projeleri olgunlaştırdık. Giriş tesisi oluşturduk. Kafeterya ve dinlenme salonu noktalarını denetledik. Kısa sürede de turist trafiğine hazır olacak" dedi.
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Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir ise, "Kentte 36 yıldan beri kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. En önemli alan Artemis kutsal alan olacak” dedi.
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Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise, "Burada muazzam bir antik kent var. Düşünün 50 bin kişilik bir stadı var. Burada nasıl bir topluluk yaşıyor ki, 50 bin kişilik bir spor sahasına ihtiyaç duymuşlar. Muazzam bir hazine var. Çok uzun süre harcanmış bir emek var. Biz bunu artık vatandaşa sunmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok güzel bir uyum sağlandı. En kısa sürede burayı yerli ve yabancı turizme kazandırırsak Germencik'in önemli bir yanını ortaya çıkarmış olacağız" dedi. (DHA)
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Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
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Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı