Mads Mikkelsen yeni Indiana Jones olabilir

Sinemanın kült karekterlerinden Indiana Jones'un yeni filmi kadrosuna Mads Mikkelsen katılmıştı. Kendisi sinema dünyasının yeni Indiana Jones'u olabilir.
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Mads Mikkelsen yalnızca tek bir film için bu filme katılmamış olabilir.
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Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, Collider ile bir röportaja katıldı ve orada bazı yorumlarda bulundu. Mads Mikkelsen röportajda, "Bir karakter yaratmak için davet edildiğimi düşünüyorum." cümlesini kullandı.
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Indiana Jones karakterini yıllardır başarılı oyuncu Harrison Ford canlandırıyordu ancak kendisi artık yaşlandığı için bu role daha fazla devam edemeyecek. Büyük bir ihtimalle bu film rolü teslim ettiği bir yapım olacak. Mads Mikkelsen'in açıklaması da onun yeni Indiana Jones olabileceğini gösteriyor.
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Bir diğer söylenti ise filmin diğer oyuncusu Phoebe Waller-Bridge'in yeni Indiana Jones olacağı yönünde. Mads Mikkelsen de bu yeni rolün yaratılması için kendi karakteri ile yardımcı olabilir.