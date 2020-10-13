Madonna son görüntüsüyle şaşırttı

Pembe saçı ve gözlüğüyle tarzını yenileyen Madonna, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü şarkıcının fotoğraflarında, en çok konuşulan detay ise yüz şeklindeki değişim oldu.
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Sık sık estetik yaptırmasıyla bilinen şarkıcının fotoğraflarında en çok konuşulan detay ise yüz şekli oldu. Madonna’nın bu paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, "Bu üzücü, sana neler oluyor?" derken, kimisi ise Madonna'nın bu görüntüsünün uygulamanın efektlerinden kaynaklandığını ifade etti.
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Mart ayında Koronavirüs'e yakalandığını ancak şimdi iyi olduğunu duyuran Madonna, koronavirüs aşı çalışmalarına 1.1 milyon dolar bağışlamıştı