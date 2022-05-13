Madonna, doğum yaptığı üç videoluk NFT serisini piyasaya çıkarttı
NFT serisinin geliri hayır kurumlarına bağışlanacak
13 Mayıs 2022 13:54
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Madonna, üç videodan oluşan ‘Mother of Creation’ (Yaratılışın annesi) isimli NFT serisini piyasaya çıkarttı. Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor.
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Madonna videolarda bir ağaç, robot kırkayaklar ve kelebekler doğruyor. Videoların her birine bir de şiir eşlik ediyor. İkisi Madonna’ya biri Mevlana’ya ait.
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Cuma gününe kadar açık artırması devam edecek NFT serisinin geliri kadınlar ve çocuklar yarına çalışan üç ayrı vakfa bağışlanacak.