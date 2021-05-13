Milli maratoncu, Tokyo'ya Mardin sokaklarında hazırlanıyor
8 yıllık sporculuk kariyerinde 30 altın madalya kazanan Ömer Alkanoğlu, "Bu başarılarımı 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandıracağım" dedi.
13 Mayıs 2021 13:10
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Millî maratoncu Ömer Alkanoğlu, 8 yıllık Milli Takım kariyerinde 14'ü Türkiye, 16'sı Avrupa ve Balkan yarışmalarında olmak üzere, 30 altın madalya kazandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Ömer Alkanoğlu, 12 yıllık maraton yaşantısının son 8 yılını, Milli takıma hizmet ederek geçirdi.
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Şimdiki hedefinin, elde ettiği başarıları olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak olduğunu söyleyen Alkanoğlu, yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta Trabzon’da yapılan yarışmada 42 bin 195 metreyi 2 saat 12 dakikada kat edip altın madalya kazandığını, bunun Türkiye tarihinin en iyi 3’üncü birinciliği olduğunundan bahsetti.
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40 sene önce Mehmet Terzi’nin bu mesafeyi, 2 saat 10 dakikada tamamlarken; 4 sene evvel de Yavuz Ağrılı’nın bu mesafeyi 2 saat 11 dakikada tamamlayarak birinci olduğunu hatırlatan Alkanoğlu, ’’16 Mayıs’ta İtalya’nın Milano kentinde ‘’Milano Maratonu’’ isimli yarış düzenlenecek. Bu maraton, tamamen olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde yapılacak. Olimpik sporculara yönelik düzenlenecek bir yarışma olacak’’ dedi.
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42 bin 195 metre koşacaklarını belirten millî maratoncu, ‘’İtalya’da Mehmet Terzi’nin bu rekorunu kırmak istiyorum. Yani bu mesafeyi, 2 saat 10 dakikanın altında koşarak, cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
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Hazırlık sürecinin büyük bölümünü Mardin'de geçirdiğini ifade eden Alkanoğlu, "Mardin’de hazırlık yaptım. Yeri geldiğinde yurt dışında, Etiyopya’da, Kenya’da irtifa kamplarına katıldım. Uluslararası birçok yarışmaya katıldım. Yaklaşık 30 maraton koştum. Hedefim olimpiyatlar. Bu hazırlık sürecinin çoğunu, Mardin’de geçirdim. Büyük şampiyonalara buradan katıldım. Berlin’de yapılan Avrupa Şampiyonası'na, özellikle Mardin’de hazırlanarak gittim. Mardin’in özel olarak orta dereceli irtifaya sahip olması, yaklaşık 1100 metrelik bir rakıma sahip, engebeli, merdivenli olması, antrenman için çok uygun’’ dedi.
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Millî maratoncu, evlerinin Mardin merkezde olması nedeniyle ister istemez evden çıktıklarında merdivenleri kullandıklarını ve tarihî sokaklardan geçtiklerini belirtti. Alkanoğlu, ‘’Antrenmanlarımızı bu şekilde yaptığımız çok oldu. Kardeşimle beraber antrenmana çıktığımız çok oluyor. Dar sokaklardan, merdivenlerden çıkıp inerek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz’’ açıklamasını yaptı.
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Bu yarışmaya katılacak bütün sporcuların, olimpik sporcular olduğunu belirten Alkanoğlu, ‘’Ben de Millî takımı temsilen katılıyorum. Türkiye’nin olimpik sporcusuyum. Amacım, bunu olimpiyatlarda daha iyi bir şekilde şampiyonlukla taçlandırmaktır" şeklinde konuştu.