Maçka Parkı'ndan posta var: Özgür günlerde buluşacağız Ahmet
09 Mayıs 2017 16:06
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Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın doğum gününde arkadaşları Maçka Parkı'nda bir araya gelerek doğum günü mesajı gönderdi.
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Şık'a gönderilen mektupların ulaştırılmaması sebebiyle, Şık'ın arkadaşları mesajlarını iletebilmek için gazetelere ilan verdiler.
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Gazetelere verilen ilanlar, "Gazetecilere özgürlük" ve "İyi ki varsın Ahmet" yazılı pankartların bulunduğu fotoğrafla ve "İyi ki doğdun Ahmet Şık", "Özgür günlerde buluşacağız" başlıklarıyla yer aldı.
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