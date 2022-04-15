Mabel Matiz: Mücadelem herkese örnek olsun
15 Nisan 2022 10:56
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Albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, “ Mücadelem herkese örnek olsun” dedi.
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HaberTürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Matiz, dün akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
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Yapımcınızla aranızdaki davada bir gelişme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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“Haklarımın peşindeyim. Sonuna kadar da haklarımı aramaya devam edeceğim”
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“Dava süreci devam ettiği için çok detay veremeyeceğim”
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“Zaten sektörün en sık sorun yaşadığı bir konu ve benim mücadelemin herkese örnek olmasını istiyorum”
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