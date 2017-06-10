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LYS maratonu kameralara böyle yansıdı

10 Haziran 2017 14:13

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Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) ilk oturumu LYS-4'e (Sosyal Bilimler) girişte öğrenciler baştan aşağıya arandı.

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Bazı öğrenciler, 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak okula girdi.

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Sınava girecek üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı.

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Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişteki polisler tarafından tek tek arandı.

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Öğrenciler, üzerlerindeki takı, mendil gibi yasak eşyaları bırakarak içeriye girdi. Kurala göre sınav saatinden 15 dakika önce okulda olması gereken adaylardan bazıları bu kurala takılmaktan saniyelerle kurtuldu.

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9.44'te okulun bahçesine giren bir kız öğrenciyi veliler, "Koş haydi, son 1 dakika" diyerek uyardı.

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Bunun üzerine öğrenci koşarak girişe gelirken, veliler tarafından alkışlandı. Kız öğrenci üzeri aranarak içeriye alındıktan sonra okulun kapısı kapatıldı.

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Öğrenciler, sınav boyunca sınıflarda ter dökerken, aileleri ise okul önünde bekledi.

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Aileler, çocuklarının başarılı olabilmesi için dua etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

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