Lüks düğün için Mariah Carey ve Elton John’a 16 milyon lira ödendi
16 Ocak 2017 23:12
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Rus milyarder Valery Kogan, 19 yaşındaki torununun Londra’daki düğünü için Mariah Carey ve Elton John’a 3,5 milyon sterlin (16 milyon TL) ödedi
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Mariah Carey, işadamının torunu Irene Kogan ve damat Daniel Kevey’in önceki gün yapılan düğününde sahne almak üzere ABD’den İngiltere’ye gitti.
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The Sun’ın haberine göre Elton John’a da gece için 1 milyon sterlinden fazla ödeme yapıldı.Elton John, ‘Tiny Dancer’ adlı şarkısını gelin Irene Kogan için söyledi.
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Oyuncu Antonio Banderas da düğüne katıldı ve bir konuşma yaptı.
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Albümleri Rusya’da milyonlarca satan Stas Mikhailov ve Filipp Kirkorov gibi pek çok Rus yıldızın da sahne aldığı düğün, Mark Ronson’ın DJ performansıyla sona erdi.
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Dev bir pastanın kesildiği düğünün davetlileri, zengin menüyü sosyal medyadan paylaştı. Menüde havyarlı levrek, biftek fileto gibi özel yiyecekler dikkat çekti.
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