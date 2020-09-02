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Lüks aracının ön bagajında 5 liraya karpuz sattı, gazetecileri görünce karpuzları bırakıp uzaklaştı

02 Eylül 2020 14:32

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Lüks aracının ön bagajında 5 liraya karpuz sattı, gazetecileri görünce karpuzları bırakıp uzaklaştı

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Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı.

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Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

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Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.  

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Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdi. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.   

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