Luka Jovic, Galatasaray'ı takibe aldı

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
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Real Madrid'in 2019 yaz transfer döneminde 63 milyon Euro bedelle Alamn ekibi Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna kattığı Luka Jovic'ten heyecanlandıran bir hamle geldi.
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Sırp golcü Instagram adresinden Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Galatasaraylı taraftarlar Luka Jovic'in Instagram paylaşımlarının altınla 'Come To Galatasaray' yazmaya başladı.
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AS Gazetesi geçtiğimiz haftalarda Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. Eflatun Beyazlılar maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic'in dışında Eden Hazard, Marcelo, Isco ve Jesus Vallejo ile yollarını ayırmak istiyor.
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Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla 8 karşılaşmada görev yaptı ve 1 asistle oynadı.