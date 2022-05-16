Lübnan'da genel seçim sonrası oy sayımlarını elektrik kesintileri yavaşlatıyor
Lübnan'da dün yapılan seçimlerin ardından elektrik kesintileri nedeniyle henüz gayriresmi sonuçlar açıklanmadı.
16 Mayıs 2022 10:19
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Lübnan'da dün yapılan seçimlerin ardından elektrik kesintileri nedeniyle henüz gayriresmi sonuçlar açıklanmadı
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Beyrut başta olmak üzere bazı kentlerin kırsal bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle oy sayım işlemleri şarjı lambaların ışığında yapılıyor.
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Ülkede 20 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle kırsal bölgelerde oy sayım işlemlerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor.
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Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 41.
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Ülkede elektrik krizi, yeni bir sorun değil, ancak 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle daha da büyüdü. Hükümet, Merkez Bankasına ait rezervlerin erimesi nedeniyle elektrik üreten santrallere yakıt temin edemez duruma geldi.
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Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 4 saat kadar elektrik verilebiliyor. Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de, enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.