İşte Los Angeles Lakers'ın tarihi şampiyonluk yüzüğünün hikâyesi
Los Angeles Lakers bugün oynanan Los Angeles Clippers maçı öncesi yapılan seremoni ile şampiyonluk yüzüğünü taktı
23 Aralık 2020 10:56
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NBA ritüellerinden 'şampiyonluk yüzüğü' seremonisi Los Angeles derbisinde yapıldı. Lakers'ın 10 yıl aradan sonra gelen zaferi için tasarımcı Jason Arasheben, tasarımı normalde 3-4 ay süren yüzüğü 4 hafta içinde yetiştirmek zorunda kaldı.
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Golden State Warriors için üç yüzük hazırlayan ve bir LA vatandaşı olan Arasheben, geçmişte Lakers'ın Kobe Bryant ve Pau Gasol ile arka arkaya şampiyonlukları için yüzükler tasarladı.
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"Ocak ayının ilk haftasına kadar vaktim olduğunu sanıyordum ve tüm üretimi bitirmek için tasarımı tamamladığımız andan itibaren dört haftam vardı. Bu başlı başına bir başarı ve yapması çok zor, ancak bunu başardık."
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Tasarladığı yüzüğün farklı bir hikayesi olduğunu belirten Arasheben, "Bu özel yüzüğün aslında eğlenceli kısmı buydu, anlatacak çok şey vardı. Bu, tarihteki hiçbir döneme benzemeyen bir sezondu" dedi.
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Los Angeles Lakers'ın tarihi şampiyonluk yüzüğünün tüm detayları
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Her yüzükte, Lakers'ın 52 normal sezon galibiyetini temsil eden 52 karat sarı elmas var.
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NBA'in bir ortak amaç olarak üstlendiği sosyal adalet hareketine atıfta bulunarak, "Unity/Birlik" kelimesi her yüzüğe kazınmış durumda. Lakers'ın play-off sloganı olan "Leave A Legacy" de LeBron James'in el yazısıyla süslenmiştir.
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Ocak ayında kızı Gianna ve diğer yedi kişiyle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Lakers efsanesi Kobe Bryant için yüzükte ayrı bir detay alıyor. Her oyuncunun forma numarasını çevreleyen bir Kara Mamba yılanı var ve emekli Lakers formalarını ortaya çıkarmak için çıkarılabilir üst kısım bulunuyor.
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16.45 karat ağırlığında ve 804 taştan oluşan yüzük tarihteki en değerli NBA şampiyonası yüzüğü olarak öne çıkıyor.