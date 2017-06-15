Londra'daki yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Londra'da dün alev alev yanan binada ölü sayısı 17'ye çıktı. Başkent Londra'daki Grenfell Tower isimli 24 katlı binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca sürdü. Ekipler mahsur kalanlar olup olmadığına bakmak için binanın katlarında aramalarını sürdürüyor. Londra polisi ölü sayısının daha da artacağından endişe ediyor.
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Bölge halkıysa yangından etkilenenlere yardım için seferber oldu. Ünlü şarkıcı Adele de binanın bulunduğu bölgeye giderek felaketzedeleri teselli etti.
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Londra'da 24 katlı binadaki yangın niyahet söndürülebildi. İtfaiye ekipleri gece boyunca aralıksız çalıştı.
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Londra polisi ölü sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı. Ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyor. Yangının terör saldırısı olmadığı belirtiliyor.
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İtfaiye yetkilileri, binadan artık kimsenin sağ çıkamayacağına dikkat çekiyor. Hala kayıp olanların aileleriyse çaresizlik içinde bekliyor.
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Alevlerin binayı sardığı saatlerde yaşanan can pazarıyla ilgili yeni ayrınıtlar da ortaya çıktı.
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Binada mahsur kalanların ölüm kalım savaşı verirken ışıklarını yakıp söndürerek yardım istedikleri anlar kameralara yansıdı. Birçok kişi çareyi pencerelerden atlamakta buldu
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Bazıları çarşaf ve perdeleri ip yaparak aşağı inmeye çalıştı. Çöp torbalarından paraşüt yapmaya çalışanlar bile oldu.
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Binada kalan ve yangın çıktığı saatlerde sahura kalkan Müslümanların çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekiliyor.
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Yangın ardından bölge halkı da, kurtulanlara yardım için seferber oldu.
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Felaketzedelere battaniye, giysi, yiyecek, oyuncak ve para yardımı yağıyor.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele de yangının çıktığı bölgeye gitti. Gözyaşlarını tutamayan Adele felaketzedelere sarılarak teselli etti.
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Yangının çıkış nedeniyse araştırılıyor. İtfaiye ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söylüyor.
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İngiliz basını binanın dış cephe kaplamasının yanıcı maddelerden yapıldığına dikkat çekerek ""gerçekleşmeyi bekleyen felaket" manşetini kullandı.
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Binada yangın önlemlerinin çok yetersiz olduğuna da dikkat çekiliyor.