Lizzo, beden aşağılayıcı yorumlara gözyaşlarıyla tepki gösterdi; “Bazen dünya beni sevmiyormuş gibi hissediyorum”
Ünlü şarkıcı Lizzo, Cardi B ile çıkardığı yeni şarkısı “Rumors”ın ardından vücuduna yönelik aşağılama içeren yorumlara gözyaşlarıyla tepki verdi. “Bazen dünya beni geri sevmiyormuş gibi hissediyorum” diyen Lizzo “Sanki dünyaya ne kadar pozitif enerji yaydığın önemli değil. Her şekilde senin hakkında kötü şeyler söyleyen insanlar olacak” diye devam etti.
17 Ağustos 2021 14:10
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Ünlü şarkıcı Lizzo, Cardi B ile çıkardığı yeni şarkısı “Rumors”ın ardından vücuduna yönelik aşağılama içeren yorumlara gözyaşlarıyla tepki verdi.
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Instagram hesabından canlı yayın açan Lizzo, gözyaşları içinde beden aşağılayıcı yorumlara tepki gösterdi.
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“Bazen dünya beni geri sevmiyormuş gibi hissediyorum” diyen Lizzo “Sanki dünyaya ne kadar pozitif enerji yaydığın önemli değil. Her şekilde senin hakkında kötü şeyler söyleyen insanlar olacak” diye devam etti.
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33 yaşındaki Lizzo “İnsanlar benim hakkımda mantığı bile olmayan kötü sözler ediyor. Beden aşağılayıcı, ırkçı ve kırıcı” dedi.
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Lizzo, “İnsanların benim için söyleyebileceği en kötü şeyin 'şişman' olduğunu düşünüyorum. Bu en büyük özgüvensizlik nedeni. ‘Bir pop yıldızı nasıl şişman olmaya cüret eder?’ diyorlar” ifadesini kullandı.
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Müzik endüstrisinde büyük bir ırksal eşitsizlik de olduğunu söyleyen Lizzo, “Sistematik olarak marjinalleştirilen bir sürü insan var. Bu arada Grammy’de büyük beden siyah bir kız vardı. Ama büyük beden siyah kadınlar hala hastanelerde doktorlardan ve iş yerlerinde hak ettikleri muameleyi görmezler” diye konuştu. Lizzo, sözlerini, “Daha gidecek çok yolumuz” şeklinde bitirdi.