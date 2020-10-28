Liverpool ve Manchester United'ın hedefinde aynı isim var; Ozan Kabak
28 Ekim 2020 11:34
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Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak transferi için Liverpool ve Manchester United arasında yarış başladı.
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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederken Fabinho'yu kaybetti.
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Sezonu kapatan Van Dijk yerine stoper pozisyonunda forma giyen Fabinho'nun da sakatlanması, Liverpool'da savunma krizine yol açtı.
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İngiliz basınının çıkan haberlere göre Liverpool'da stoper transferi için en güçlü aday Schalke forması giyen Ozan Kabak.
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Daha önce Ozan için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklifte bulunan Liverpool'un sakatlıklar ardından Alman ekibine teklifini 30 milyon euroya çıkarttığı belirtiliyor.
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Alman SPORT1'in haberine göre ise Schalke, Ozan Kabak için en az 35 milyon euroluk bir teklif bekliyor.
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Öte yandan savunmada yaşanan sıkıntıları çözememiş olan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in de, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
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