Liverpool'da Kylian Mbappe hareketliliği

Paris Saint-Germain süperstarı Kylian Mbappe, 2017'de Liverpool'a katılmaya çok yaklaştı. Fransız oyununun kontratının sona yaklaşmasıyla beraber yeniden transfer spekülasyonlarının merkezi haline geldi.
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Kylian Mbappe'nin geleceği yoğun spekülasyonların merkezinde yer alıyor ve bu ilk de değil.
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Barcelona'ya karşı muhteşem bir hat-trick yapan Paris Saint-Germain süperstarı Mbappe'nin mevcut sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek.
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L'Equipe'e göre PSG, sözleşme müzakerelerinin durma noktasında olmasına rağmen Mbappe'yi bağlayabileceklerinden umutlu.
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Kulübün Katarlı sahipleri Mbappe ve Neymar'ı en azından 2022 Dünya Kupası'na kadar bir arada tutmaya kararlıyken, iki oyuncununda Fransa'nın başkentinde kendilerini iyi hissettiklerine inanıyorlar.
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Mbappe, 2017'de Monaco'dan PSG'ye gitmeden önce Anfield'a adım atmak üzereydi ve L'Equipe, Mbappe'nin Reds'in sahibi John W Henry ile özel jetinde iki saatlik bir toplantı yaptığını iddia ediyor.
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Henry'nin 2017'nin başlarında özel jetini Monako'ya uçurarak ve Mbappe ile ailesini de jete davet ederek transferini bitirmeye çok yaklaştığı yazıldı. Haberde, Mbappe ile ailesinin Henry ile beraber Nice körfezi boyunca iki saat uçtukları ve görüştüklerinin detayı da verildi.
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Reds efsanesi Jamie Carragher, bu imzanın ise gerçekçi göründüğünü kabul ediyor. Carragher, Mbappe'nin Liverpool'a gelebileceğinii söylerken 'Şaka yapmıyorum' demeyi de ihmal etmedi.
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"Mbappe'nin kariyerinin bir aşamasında Real Madrid için oynayacağını düşünüyorum ancak bir sonraki adımı atmadan önce Liverpool'un böyle bir oyuncu için mükemmel bir yer olduğunu her zaman hissediyorum."