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Çığ gibi büyüyen liseli protestoları

13 Haziran 2016 20:09

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İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde, okul müdürü Hikmet Konar'a sırtlarını dönerek eylem yapmasının ardından Galatasaray Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi'nin de aralarında yer aldığı birçok okul yönetimi protesto eden bildiriler yayımladı.

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. Son olarak Türkiye Liseliler Birliği’nin imzaya açtığı “Liselerde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz” başlıklı bildiriye 365 lise imza vermişti.

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İşte tepki gösteren liseler ve yayınladıkları bildirilerden satır başları…

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Galatasaray Lisesi: Tercihen 120 IQ seviyesinde, akli dengesi yerinde müdür aranıyor

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Cağaloğlu Anadolu Lisesi: Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa

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Vefa Lisesi: Hep beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız

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B.A.L: Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim

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İzmir Çiğli Fen Lisesi: Beraber olursak başarabiliriz

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Notre Dame De Sion: Anti-faşist mücadeleyi kuvvetlendirmek gerekiyor

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Ankara Gazi Anadolu Lisesi: Zulme sessiz kalmayacağız

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Protestoları, Nokta dergisi de kapağına taşıdı. Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ve bir grup lise öğrencisinin görüldüğü kapakta, #aferinçocuklar yazıyor.

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LiselerLise protestolarıİstanbul Erkek LisesiGalatasaray LisesiKadıköy Anadolu Lisesi
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