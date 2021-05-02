Lionel Messi, sosyal medya boykotuna destek verdi

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Birleşik Krallık merkezinde başlayan ve sporcuların, kulüplerin, yayıncı kuruluşların ve spor sayfalarının sosyal medyadaki nefret söylemlerine ve ırkçılığa karşı yürttükleri boykota destek verdi.
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Cumartesi günü Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan Lionel Messi, takipçilerine teşekkür ettiği metinde sosyal medya boykotuna dair desteğini ve sosyal medyadaki kötü tavrıların karşısında olduğunu açıkladı. Messi şu ifadeleri kaydetti:
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"Her profilin arkasında bulunan bütün insanlara önem verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Her hesabın arkasında ağlayan, gülen, keyif alan ve acı çeken, duygulara sahip insanlar olduğunu fark edelim."
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"Sosyal medyadaki tacizleri durdurmak için sesimizi yükseltelim."
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"Anonim, ünlü, sporcu, hakem veya sporun takipçisi hatta bütün bunların dışarsından biri bile olmamız fark etmez; ırk, din, ideoloji veya cinsiyet fark etmez..."
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"Tacizleri birlikte görüyor ve deneyimliyoruz, her platformda artarak kötüleşiyor, kimse bunu engellemek için bir şey yapmıyor. Bu düşmanca yaklaşımları güçlü bir şekilde kınamalıyız ve bu platformları yöneten firmaların bu davranışlara karşı acil aksiyon almasını sağlamalıyız."
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Altı kez Ballon d'Or kazanmış olan Messi, açıklamasını Birleşik Krallık'ta boykotu başlatan futbol kamuoyuna destek göstererek noktaladı.