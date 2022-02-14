Lionel Messi, Real Madrid'in kapısından nasıl döndü?
Lionel Messi, Barcelona'da destansı kariyerinin ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ancak öncesi de var... Arjantinli yıldızın geçmişte Real Madrid'in kapısından nasıl döndüğünü İspanyol gazeteci Guillem Balague anlattı.
14 Şubat 2022 17:12
17
Lionel Messi bir Real Madrid efsanesi olabilirdi. Ancak Arjantinli yıldız Santiago Bernabeu'nun kapısından döndü. Nasıl mı? 2013'te Messi'nin biyografisini kaleme alan İspanyol gazeteci Guillem Balague, geçmişte yaşanan olayı Le Parisien'e anlattı.
27
Barcelona, 2001'de Lionel Messi'nin transferi için ailesiyle anlaştı. Messi henüz 13 yaşındaydı ve yıllık 100 milyon peseta (600 bin euro) karşılığında anlaşma yapıldı.
37
Ancak o dönem Barcelona'da sportif direktör değişti. Javier Pérez Farguell, Messi ile yapılan anlaşmayı görünce şaşkına döndü. Teklifin çok yüksek olduğunu düşünüp daha düşük bir ücret teklif ettiler. Messi için o dönem, "Kendini Maradona mı sanıyor? Arjantin'e dönmesine izin verelim" diyenler bile oldu.
47
Aynı dönemde Real Madrid'in sportif direktörlüğünü yapan Jorge Valdano ise yaşananları dikkatle takip ediyordu. Barcelona ile müzakereler kötü gidiyordu ve Real Madrid oyuncuya daha fazla ödemeye razıydı. Ancak Valdano, Barcelona ile savaşa girmemek için teklif yapmadı ve bekledi. Valdano, Lionel Messi'nin avukatlarıyla yaptığı görüşmede, "Sanırım Madrid'e gideceğiz" cümlesini duydu.
57
Ancak bu bekleyiş Real Madrid'e sonuç getirmedi. Barcelona ile Messi arasındaki müzakereler bozulmadı ve Arjantinli yıldız Katalan devine imza attı. Messi, Camp Nou'da kaldığı süre boyunca kulübün ikonu haline gelirken dünya futbolunun bir numaralı ismi oldu. Real Madrid'in kapısından dönen tek yıldız Messi değil. Onun PSG'deki hücum partnerleri Neymar ve Kylian Mbappe de aynı süreçten geçti.
67
Neymar, 13 yaşındayken Real Madrid'e transfer olmak üzereydi. Genç Neymar, Santiago Bernabeu'ya gitti ve Real Madrid'in o dönemki yıldızlarıyla bir araya geldi. Ancak ülkesinden uzakta mutsuz olan futbolcu Brezilya'ya geri döndü ve Santos'ta geçirdiği yılların ardından Barcelona'ya transfer oldu.
77
Kylian Mbappe de benzer bir Real Madrid serüveni geçirdi. 14 yaşında Real Madrid'e çok yakındı. Tesisleri gezdi ve Zidane tarafından onaylandı. Ancak ailesi Fransa'da devam etmesini istediği için geri döndü. Daha sonra Monaco'da parlayan Mbappe bir süper yıldıza dönüştü. Fransız yıldız bugünlerde de Real Madrid'in markajında.