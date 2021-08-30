Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Reims'i 2-0 yendi. Mbappe golleriyle yıldızlaşırken, Lionel Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı.
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Ligue 1'in 4. haftasında PSG deplasmanda Reims'i 2-0'la geçti.
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Real Madrid'e transfer olması gündemde olan Kylian Mbappe maça 11'de başlarken, Lionel Messi karşılaşmaya yedek başladı.
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63'te hızlı hücuma çıkan PSG'de Hakimi ceza sahasının hemen dışından Mbappe'ye muhteşem orta açtı ve Fransız yıldız ikinci kez fileleri sarstı.
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Di Maria'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Mbappe ağlarla buluşturdu ve takımını 16'da 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım ikinci yarının başında gol bulsa da hakem VAR kararıyla golün geçerli olmadığını ilan etti.
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66'da ise futbolseverler tarihe tanıklık etti. Ne zaman oynayacağı merakla beklenen Lionel Messi, Neymar'ın yerine oyuna girdi.