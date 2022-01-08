Libidoyu artıran 8 yiyecek!

Cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen durumlardan biri de libido düşüklüğü. Bu duruma karşı etkileyen bu duruma karşı bazı yiyecekler olumlu sonuçlar veriyor.
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Libidoyu olumlu yönde etkileyen 8 yiyecek şöyle:
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Zencefil: Besinler kan basıncını yükselttiğinde damarlarda yoğunlaşan kan akışı genital bölgedeki dokuları sertleştirir. Daha sonra damarlar daralır ve cinsel bölgelerdeki kanın dışarı çıkışı engellenmiş olur. Bu sayede hassaslık daha da yükselir.
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Muz: Muz içinde B Vitamini barındırır. B Vitamini ise karbonhidratları enerjiye çevirmek için gereklidir. Aynı zamanda testosteron gibi hormonların üretilmesine yardım ettiği de düşünülüyor.
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Keten tohumu: Günde sadece bir yemek kaşığı keten tohumu, testosteronu (Why We Love’un yazarı ve Women’s Health Danışmanı Doktor Helen Fisher’a göre libidoyu doğrudan en çok arttıran kimyasal) yükseltir. Cinsel güdüleri arttırmasının yanı sıra bu fındık tadına benzer tohumlar, içinde cinsel hormonların yapıtaşları olan yağ asitlerini (omega-3 ve omega-6) barındırır. Dr. Hutcherson “Eğer vücudunda yeteri kadar yağ asidi yoksa hormon değerlerin, dolayısıyla da cinsel isteğin düşer” diyor.
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İstiridye: İstiridyenin içinde yüksek oranda çinko (testosteron üretimi için gerekli bir mineral) vardır. Midye, deniz tarağı ve istiridyede cinsel hormonları yükselten iki çeşit amino asit bulunduğunu tespit edilmiştir.
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Bitter çikolata: İtalya’da son yapılan bir çalışmaya göre her gün çikolata yediğini belirten kadınların temel düşüncesi daha tatminkâr bir cinsel hayatlarının olduğudur. Dr. Hutcherson’un da belirttiği gibi çikolatanın ham maddesinin içinde rahatlatıcı, sarhoş etkisi yaratan ve insana haz veren kimyasallar bulunuyor. Diğer tatlılar gibi çikolata da iyi hissetmeyi sağlayan endorfini tetikliyor.
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Kereviz sapı: Çiğ kerevizin içinde erkeklik hormonu androsteron bulunuyor. Passion Power’ın yazarı Doktor Ava Cadell’a göre bu hormon karşı cinsi etkiliyor. Yani kadınlarda çekiciliği tetikliyor.
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Bal: Doktor Hutcherson, “B Vitamini bakımından zengin olması, testosteron üretimi için faydalıdır. Bir diğer önemi ise içeriğinde bor minerali olması; metabolizma hızının artmasına yardımcı olur. Ayrıca östrojeni de kullanarak kan akışını hızlandırır. Bu da tahrik olabilmek için önemlidir” diyor.
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Araştırmacılar her zaman yeşil olan bitkilerden hindistancevizi ve karanfilin, fareler üzerinde yaptıkları deneyler doğrultusunda cinsel aktiviteyi yükselttiğini tespit etmiş. Hindistancevizi daha etkili olmakla beraber ikisi de parasempatik sinir sistemini tetikliyor. Fakat Cadell’e göre sancıya sebep olduğundan bu sihirli baharattan fazla da yenmemeli. (Mahmure)