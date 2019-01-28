LGBTİ+’lardan Papa’ya öpücük

Papa Francis’in ziyaret ettiği Panama’da LGBTİ+ aktivistler eşit haklar talebini öpüşerek ifade etti.
28 Ocak 2019 15:14
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Papa Francis’in Dünya Gençlik Günü programı çerçevesinde Latin Amerika ülkesi Panama'nın başkenti Panama'da bir ayin yönettiği sırada kentteki LGBTİ+ aktivistler öpücük maratonu düzenledi.
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Papa’dan eşit haklar talep etmek için Panama'daki Del Carmen kilisesinin önünde öpüşen LGBTİ+ çiftler bu etkinliğe öpüşmek anlamına gelen “beso” ve maraton anlamına gelen “marathon” kelimelerinin birleşiminden türettikleri “besaton” adını verdi.
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis Aralık ayında yayımlanan “Mesleğin Gücü” isimli kitabında “eşcinsel rahip ve rahibelerin ruhban sınıfına dâhil olmaması” gerektiğini söyleyerek eşcinsel varoluşa yönelik ayrımcı söylemde bulunmuş ve eşcinsel rahip ve rahibelerin çalışma hakkını hedef almıştı.
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Panama TV sunucusu Gisela Tuñón eylemi Twitter hesabından eleştirdi. Tuñón LGBTİ+’ların yanında durduğunu ancak kilise önünde öpüşmenin saygısızlık olduğunu ileri sürdü.
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Aktivist Samirah Armengol, Tuñón’ın eleştirisine Agence France-Presse’te şöyle yanıt verdi: “Bir kilisenin önünde öpüşmemizin saygısızlık olduğunu söylüyorlar, ben de onlara şunu soruyorum: Heteroseksüeller bunu yaparken saygısızlık olmuyor mu?” (Kaynak: Kaos GL)