Leonardo DiCaprio, Nusret'in lokantasında yemek yedi capsler ardı ardına geldi
03 Şubat 2017 21:22
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Dünya çapında tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen etçi Nusret, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio’ya yemek servis yaptı. Nusret, meşhur hareketiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Nusret’in bu paylaşımı üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, Leonardo Di Caprio’nun fotoğrafını pek çok farklı kareye montajlayarak ortaya gülümseten capsler çıkardı. İşte Di Caprio’lu capsler ve onları yapan sosyal medya kullanıcıları: