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Leonardo DiCaprio, Nusret'in lokantasında yemek yedi capsler ardı ardına geldi

03 Şubat 2017 21:22

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Dünya çapında tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen etçi Nusret, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio’ya yemek servis yaptı. Nusret, meşhur hareketiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nusret’in bu paylaşımı üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, Leonardo Di Caprio’nun fotoğrafını pek çok farklı kareye montajlayarak ortaya gülümseten capsler çıkardı. İşte Di Caprio’lu capsler ve onları yapan sosyal medya kullanıcıları:

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Davidburkeke

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Hipstereyiz

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Leblebizm

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brkayuslu

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Winchestershero

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morpholet

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noktalimert

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LordMehmetAkyuz

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