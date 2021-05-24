Lenfödemle yaşayan 23 yaşındaki Mahonagy Geter, nefret mesajlarına karşı model olma yolunda kararlı: "Farklılıkları kutlamak için ilham vermek istiyorum"
Doğuştan lenfödem hastalığı olan model Mahogany Geter, sosyal medyada kendisine hakaret ederek hakkında “deforme olmuş insan” ifadelerini kullananlara yanıt verdi. Bacağının kesilmesini reddeden 23 yaşındaki Geter, hastalığıyla mücadele ederken model olma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu anlattı.
24 Mayıs 2021 12:10
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Doğuştan lenfödem hastalığı olan model Mahogany Geter, sosyal medyada kendisine hakaret ederek hakkında “deforme olmuş insan” ifadelerini kullananlara yanıt verdi. Bacağının kesilmesini reddeden 23 yaşındaki Geter, hastalığıyla mücadele ederken model olma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu anlattı.
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Lenfödem, fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanarak bir bacakta şişmeye neden olduğu uzun süreli bir hastalık. 23 yaşındaki Mahogany Geter'in lenfodemi nedeniyle bir bacağı 45 kilo ağırlığına çıktı.
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Bacağının görünümü nedeniyle sosyal medya üzerinden nefret mesajları alan Geter, ona "deforme olmuş insan" denildiğini ve bacağının kesilmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı.
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Sosyal medyada görünür olmaktan, hastalığıyla birlikte model olarak bir kariyer sürdürmekten vazgeçmeyen Geter, "“Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” dedi.
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Şu anda bacağı için herhangi bir tedavi olmadığını söyleyen Geter, yalnızca fizyoterapi ve lenfatik drenaj masajı ile bacağındaki şişliğin hafifletilebildiğini anlattı.
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Geter, "Kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim. Başka insanlara da farklılıklarını kutlamaları için ilham vermek istiyorum. Artık hem iç hem de dış güzelliğe sahip olduğuma inanıyorum. Bedenimin yapabilecekleriyle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.