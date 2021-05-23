Leicester City, Rachid Ghezzal'ın bonservis bedelini belirledi
23 Mayıs 2021 10:08
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Leicester City'nin Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için 16 milyon euro istediği iddia edildi.
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Kara Kartal, çifte kupada büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ı yuvada tutmak isterken, Fenerbahçe de yıldız oyuncu için nabız yokluyor. Ancak yapılan teklifler, İngiliz ekibi Leicester'ın istediği rakamın çok uzağında.
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Akşam gazetesinin haberine göre; 2017-18 sezonundaki şampiyonluğun ardından, takımın en gözde yıldızı Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş, şimdi yine benzer bir sancılı süreçle karşı karşıya. Zira Takıma bu yıl en fazla katlı yapan oyunculardan biri durumunda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde başar7ı için elde tutulması gereken isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, yol ayrımında.
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Beşiktaş ile bu sezon 35 resmi maça çıkan, 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'nin ortaya koyduğu mali tablo, Siyah Beyazlı kulübün hesaplarıyla uyuşmuyor.
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Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayırma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.
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Sezon başında 150 bin euroluk bonus karşılığında Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.
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İngiliz basını Fenerbahçe'nin de Cezayirli oyuncu için nabız yokladığını ve Beşiktaş ile yollarının ayrılması halinde transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü.
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Fransız ekibi Monacao'nun da eski oyuncusunu geri almak için 19 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor.